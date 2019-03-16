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歐告碰屁股就收耳朵！　聽到「關鍵字」瞬間彈回來

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汪：要給我吃零食喔！（影／網友李御歆授權提供，下同）

 實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「歐妹」和家人玩起感應遊戲，只要爸拔碰到自己屁股，原本立起來的耳朵瞬間垂下來，但當說出關鍵字「吃零食」，耳朵像裝有感應器一樣立刻豎起來，還會隨著爸拔放手的時間來控制耳朵，淡定的模樣對比爸拔傻笑的表情，形成對比的「反差萌」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯歐妹 。（圖／網友李御歆授權提供）

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▲汪：別碰我！

影片中可以看到，爸拔只要碰到歐妹的屁股就會啟動耳朵開關，原本的立耳往旁邊垂下，但說「拿零食」或把手放開時，歐妹的耳朵就像「彈簧」一樣彈回來，不管試驗幾次結果都一樣。有趣的是，爸拔被逗的不亦樂乎，而一旁的歐妹似乎不領情，淡定忽略眼前壞掉的狗奴，只想快點吃到肉乾。

▲米克斯歐妹 。（圖／網友李御歆授權提供）

原來屁股是耳多的開關阿XD！

父女倆同樂的影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引不少網友按讚留言「歐妹居然都不理爸爸 淡定妹」、「好可愛的耳朵」、「歐妹好配合唷」、「裝彈簧的耳朵」、「超Q的吼～」、「原來耳朵的開關在屁股」、「耳朵很有戲」、「真是戲精，出神入化」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯歐妹 。（圖／網友李御歆授權提供）

▲歐妹和爸拔大眼瞪小眼。

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關鍵字： 米克斯歐告耳朵屁股感應器

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