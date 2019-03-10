校犬胸前「掛牌子」小朋友乖乖聽話　比老師喊半天還有效

▲布朗妮說的比老師有用。（圖／網友Vanessa Lin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

隱藏版的汪老師！米克斯「布朗妮」是學校當紅炸子雞，小朋友老是跟牠玩到忘記該做的事，於是老師在牠胸前掛上提醒的板子，有趣的是小朋友在看到牌子後動作都變的迅速，比老師說話還有影響力，讓平常照顧狗狗的Vanessa Lin開玩笑地說，「要找你討教如何教小孩了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲每個時程都有不同牌子。

Vanessa Lin提到，「每次吃完飯一堆孩子在走廊摸布朗妮，忘記要趕快刷牙睡覺，後來想到在牠面前掛牌子，讓布朗妮說話，學生們才會聽話。」照片中可以看到，布朗妮身上掛著「聖旨」般的板子，小朋友看到後都會乖乖聽話，不同時間會掛不同牌子，包括「請認真打掃」、「請潔牙準備午休」，比老師三催四請還有效，根本就是校園版的巧虎！

有天中午因為忘記幫布朗妮掛牌子，粉絲又圍在牠身邊打轉，老師不斷重複喊著去刷牙休息，可惜大家沒聽進去，動作還慢吞吞，直到布朗尼掛上牌子後，大家才趕緊完成手邊工作，不到10分鐘，同學們都乖乖回到教室，Vanessa Lin笑說，「要不要換牠來當老師啊！」

▲粉絲爭相搶摸明星校犬。

布朗妮原本是隻流浪狗，後來被當老師的Vanessa Lin接回家照顧，因為受到大家愛戴，浪浪搖身一變成了「校犬」，每天都有人搶著跟牠玩，校方還特別舉辦下課10分鐘的「握手見面會」。自從布朗妮來到學校後，同學們都多了一個玩伴，下課衝到辦公室找汪汪玩，還有人因為沒跟牠握到手，而難過到哭出來，最重要的是，小朋友學到用尊重、愛護的方式去包容對待動物。

▲小朋友都很喜歡布朗妮。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引不少網友按讚，紛紛留言表示，「布朗妮說的比老師們有用啊」、「校園版的巧虎」、「每個時程的牌子都不一樣」、「下次換小朋友自己幫布朗妮掛～我要摸摸一整天」、「會不會掛『認真打掃不可以和我玩』的牌子」、「每個時程的牌子都不一樣」、「最佳校犬無誤。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲粉絲「芭蕾舞姿」摸布朗妮。

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