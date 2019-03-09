老公「摸臉頰＋牽手」小三柴入睡　媽淚訴：真心換絕情

▲放閃無極限。（圖／網友劉曉娟授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

最強小三無誤！原本怕冷的爸拔看柴犬「財妹」在地板睡著，也跟著一起躺在地上，還貼心的幫小三馬殺雞，有時又溫柔地撫摸臉頰，兩人還公然在「正宮」面前牽手，馬麻淚訴，「吃我的、用我的竟是這樣回報我，真心換絕情啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲小三公然爬上正宮的床。

馬麻笑說，「這位小三不僅白吃白喝，現在竟囂張到睡我床，還跟老公一起手牽手。」照片中可以看到，爸拔不畏寒冷堅持陪財妹睡在地上，手還霸氣地放在「幼齒小三」身上，就像在宣示主權一樣，不僅如此兩人還正大光明地牽手，完全不把「正宮」放在眼裡，心灰意冷的馬麻只好默默地看他們曬恩愛。

▲誰是正宮很明顯了XD！

財妹不僅有爸拔的疼愛，還有阿公阿嬤這兩座大靠山，有天祖孫倆玩起搔肚肚，一旁被冷落的馬麻只好看他們享受天倫之樂，還直呼要把這畫面拍下，不料下一秒就看到汪汪擺好Pose，一臉驕傲地盯著鏡頭，像是說，「怎樣～我就是眾人疼。」

▲小三成功收服公婆的心。

恩愛照片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」不少網友被這畫面給閃到，紛紛留言表示，「怎麼沒有躺在身上更恩愛哈哈」、「真是愛到深處無怨由」、「真金不怕火煉，真愛焼騰騰那怕冷」、「最強小三無誤」、「正宮可以收拾行李開了哈哈」、「養了毛孩才知道自己在家中的地位。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：最強小三就是我！

▼更多精彩影音