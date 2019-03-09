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家變「命案現場」　兇手汪無悔意「嘴角上揚」展現傑作

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▲提前過聖誕！柯基開轟趴。（圖／網友Chih-Ting Li 授權提供）

不知反省的兇手，還笑嘻嘻地看鏡頭。（圖／網友Chih-Ting Li 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

大人不在家小孩拆翻天！柯基「嘟嘟」和「瑄瑄」這天趁家人出去時決定在家開轟趴，只見牠們聯手把泰迪熊咬到屍首分離，棉花全散到各處，宛如布置下雪場景，回家後，兇手還得意的向家人展現傑作，絲毫沒有反省的意思，馬麻無奈地說，「提前過聖誕節嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲提前過聖誕！柯基開轟趴。（圖／網友Chih-Ting Li 授權提供）

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▲對傷者泰迪熊私毫不關心。

照片中可以看到，嘟嘟和瑄瑄把泰迪熊咬到四分五裂，棉花全跑出來，就好像下雪一樣，發現馬麻回家後，兇手就心虛地跑去樓上躲起來，聽到馬麻說「沒有要罵你們」，牠們才嘴角上揚一臉得意地從樓上下來，絲毫沒有半點悔意，跟剛剛內疚表情就180度大轉變。苦主爸拔只好認命清理「案發現場」，而做壞事的嘟嘟和瑄瑄則爽爽躺在旁邊看家人收拾殘局。

▲提前過聖誕！柯基開轟趴。（圖／網友Chih-Ting Li 授權提供）

柯基：我們是無敵破壞王。

照片上傳到臉書社團「柯基會社」吸引不少網友按讚，大家留言表示，「我的老天鵝啊～」、「牠們活著嗎><」、「天啊！整間棉花」、「造反了」、「案發現場」、「養基必經之路」、「很棒耶會幫忙佈置 只是收拾有點累了」、「這場雪為你而下。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲提前過聖誕！柯基開轟趴。（圖／網友Chih-Ting Li 授權提供）

▲感情很好的兄妹倆。

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關鍵字： 柯基下雪破壞聖誕節

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馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾點了？

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