擠出一朵花！6倉鼠放飯飛奔「卡位」　晚一步只能塞小洞

▲為了吃只好豁出去了！（圖／翻攝自抖音用戶「super_bird_man）

寵物小組／綜合報導

吃起來！抖音用戶「super_bird_man」近日有段影片在網上瘋傳，6隻飢腸轆轆的小倉鼠看到食物，快速鑽到飯碗裡猛吃，而其中一隻因為速度慢就沒搶到好位子，只好硬擠在中間的小洞，原本以為可以成功享用美食，不料最後還是被其牠倉鼠給擠出去。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

有網友轉載影片到臉書社團「爆笑公社」並註解，「擠起來！為了吃，只能硬塞了」。影片中，主人一把飼料放下去，5隻倉鼠就迅速的各占其位，就好像玩大風吹一樣，還有一隻因為慢半拍，就只能卡位在中間的小洞，無奈被其牠倉鼠用身體給擠出去，模樣十分逗趣可愛。

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目前影片已累積4000多個讚，上百則分享，大家紛紛在底下留言表示，「硬塞了啦！」、「這太可愛了」、「吃吃吃」、「好大的競爭」、「好棒的軟骨功」、「好忙xdd」、「擠出一朵花」、「那個都擠不進去好好笑。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

ETtoday寵物雲小提醒：倉鼠具有地盤姓，養一隻以上就建議要分籠，才不會打架或不斷繁殖！

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