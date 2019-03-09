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怕被放生！　柴顧門「堵好堵滿」看到這動作才安心入睡

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▲柴犬Ｍａｒｕ。（圖／網友陳金山授權提供）

汪：不要走！（圖／網友陳金山授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

留下來或是帶我走！柴犬Maru每次看到家人要出去都會跑到門口「堵好堵滿」，深怕自己被放生，也不管家人怎麼挪動牠的身體，都依然無動於忠堅持「顧門」，直到爸拔拿出「秘密武器」玩具，才讓牠放棄守門的工作，安心地跳上床入睡。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬Ｍａｒｕ。（圖／網友陳金山授權提供）

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無奈表情望著家人。

爸拔接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「即使有人在家陪Maru，牠看到門口有動靜時還是會照樣跑去顧門，直到拿出零食，才打消等門的念頭。」照片中可以看到，Maru直挺挺地坐在門口，嚴肅中又帶點不捨的表情望著家人，彷彿像是說，「想出去先通過我這關」有時被抱回去還會不死心地再跑回去守著，等到爸拔拿出玩具或零食，才減緩牠害怕獨處的狀況，爽躺床上睡覺。

▲柴犬Ｍａｒｕ。（圖／網友陳金山授權提供）

有零食玩具後放棄守門，爽躺在床上。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」吸引不少網友按讚，大家紛紛在底下留言表示，「只好請假理由：我家狗不讓我上班」、「柴柴 : 欲從此路過 留下買路財」、「 太霸氣了！可以順便堵我家的嗎？」、「就是不給你們出去」、「拿肉才能走！」、「留下罐罐在放你出去！」、「帶我走啊！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬Ｍａｒｕ。（圖／網友陳金山授權提供）

▲喜歡出去玩的Maru。

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關鍵字： 柴犬赤柴顧門守門

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