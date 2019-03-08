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法鬥飯前瞇眼「禱告」20分鐘！　媽爆背後詭計…笑翻網友

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▲法鬥兔呸。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供）

感謝上天賜我吃喝。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「感謝上帝～賜我吃賜我穿」法鬥「兔呸」每次開動前都會瞇眼靜靜地坐在飯碗前「誠心禱告」20分鐘，但馬麻偷偷表示，其實牠並非在禱告，而是在等人餵食，奇特的吃飯習慣也讓家人笑說，「王子病很嚴重！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥兔呸。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供）

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▲一開始兔呸還在遠處觀望，直到馬麻說飯飯被吃掉才跑到後面排隊。

飼主Yei Jane 日前在臉書社團「法鬥王國」貼出一張照片，畫面中可見，兔呸雙眼緊閉虔誠的感謝上天，不料看似誠心誠意的「禱告」背後卻藏著小陰謀。馬麻爆料表示，兔呸都要人「親餵」才肯吃飯，如果發現沒人餵食，就會發出可憐「嗚嗚聲」來吸引注意，為了改掉這個壞習慣，家人就把娃娃放在飯碗前，並說「玩具要把飯吃光了」，想不到兔呸仍無動於衷，還自己排在玩具後面等吃飯，馬麻哭笑不得地說，「被你徹底打敗了！」

▲法鬥兔呸。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供）

兔呸用水汪汪的眼神攻勢，要家人趕緊來餵牠吃飯。

兔呸雖然是個小男生，但牠卻是不折不扣的「男友控」，每次出去玩都堅持要坐在副駕駛座，還會還會不時地討摸摸和獻香吻，讓坐在後座的正宮Yei Jane無奈地說，「怎麼覺得有點羨慕兔呸，以前是我坐在副駕駛，頭也是這樣被摸著的，難道我們靈魂對調了？」

▲法鬥兔呸。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供）

▲兔呸的專屬寶坐。

照片上傳後，吸引許多網友按讚，大家紛紛留言笑說，「 要拜一下肉肉之神」、「在度估了啦」、這是什麼儀式哈哈」、「 冥想！」、「沈思的汪汪」、「快被兔呸笑屎惹～吃飯飯有沒有這麼痛苦！」、「這是在打瞌睡吧！」、「牠在感謝上帝！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥兔呸。（圖／臉書粉絲專頁「法鬥兔呸」授權提供）

▲汪：快來餵我吃飯飯！

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關鍵字： 法鬥餵食禱告嗚嗚聲

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