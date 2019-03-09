地位分明！喵老大「四腳朝天」睡沙發　小弟認命躺地板

▲喵在江湖走，小弟要有！（圖／網友Tea Li授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

誰地位最高一看就知道！這天馬麻從房間出來後，就看到貓咪Carry舒服地睡在舖有毯子的沙發上，而奴才則睡在冷吱吱（冷冰冰）的地板，雙手還交叉環抱取暖，模樣楚楚可憐，這階級明顯的畫面也讓馬麻笑說「分得清誰是主子嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲睡到四腳朝天喵皇。

馬麻提到，「之前一直無法懷孕，想不到養了Carry後就順利有小孩，很神奇的帶子貓，也是家中的老大。」照片中可以看到，喵皇爽躺在溫暖又舒服的沙發上，整個人睡到四腳朝天，而奴才則睡在冰冷又堅硬的地板，沒有任何禦寒物品，只好雙手抱在懷裡取暖，超反差的畫面也讓馬麻笑說，「家中誰最大尾就不多說了！」

▲喵老大：這我罩的！

照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」短短幾天就湧入3000多個讚，大家留言笑說，「可憐的孩子（我說的是地上的）」、「分得清誰是主子嗎？」、「喵：鏟屎的只能睡地上」、「 喵睡得好爽喔！」、「標準的SOP」、「不錯，奴才很有自知之明」、「太有戲了」、「主子至高無上。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲妖嬌的Carry。

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