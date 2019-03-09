柴犬聽關鍵字見笑轉生氣！　崩潰到用「菸酒嗓」抗議：你說什麼

▲吃不到東西就見笑轉生氣！（影／網友Jackey Wu 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

快給我吃零食！柴犬「HERO」是個貪吃的孩子，這天爸拔在家吃早餐，聞到香味的HERO就趴在沙發旁討食，原本還乖乖坐在旁邊，不料聽到關鍵字「你不能吃」後就見笑轉生氣（台語譯：惱羞成怒），整個人徹底崩潰，氣噗噗的對爸拔汪汪叫，強列表達出自己的不滿。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲氣到咬沙發來洩恨XD！

影片中可以看到，HERO原本饋在沙發上靜靜地等待家人餵食，殊不知爸拔說完「你不能吃」後，牠的理智線就瞬間斷掉，還用「菸酒嗓」對爸拔不停汪汪叫抗議，一下露出尖牙、一下氣噗噗怒瞪，甚至氣到去咬沙發來洩恨。爸拔在旁笑說，「碰到食物，HERO就馬上變個人。」

身為專業吃貨的HERO不僅愛吃，就連嗅覺也很發達，有次爸拔關門躲在房裡吃東西，汪汪好像裝有美食雷達一樣，一下就聞到香味，不停在門口抓門，直到吃到食物後，才心滿意足地搖尾離開。

▲柴：不給我吃嗎？

影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」不少網友被柴柴拍慶慶的模樣給逗樂，紛紛留言表示，「請餵食」、「 太可愛了吧！快餵他快餵他」、「是不是住著二哈的靈魂？」、「爸爸能用牠的語言聊天也是厲害」、「 像個大叔清喉嚨」、「會互動～好好玩哦！」、「天賦異稟一般柴都不太出聲音的」、「罵回去哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲HERO用無辜眼神攻勢，讓家人餵牠吃零食。

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