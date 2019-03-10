不爽肉被吃　歐告和兇手「大眼瞪小眼」：誓死為它報仇

▲大眼瞪小眼比賽。（圖／臉書粉絲專頁「淡定哥嘎逼&小屁孩歐妹」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天米克斯「歐妹」因為不爽家人把肉肉吃掉，就氣噗噗地「怒瞪」大家，爸爸發現後也不甘示弱地瞪回去，父女倆就在客廳上演「大眼瞪小眼」的比賽，可惜參賽者抵擋不住歐妹的氣勢，只好舉白旗投降，而歐妹還得意地吐舌炫耀，像是要爸拔練好功夫再來挑戰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲歐妹吐舌向爸爸炫耀自己獲勝。

照片中可見，1號參賽者歐妹和2號參賽者爸爸在客廳上演激烈的大眼瞪小眼比賽，過程中敵方不斷使出干擾戰術，包括「逗對方笑」、「拿出零食誘惑」，可惜歐妹都淡定面對，不僅沒受到影響反而更集中注意，誓死為被偷吃掉的肉復仇，最後爸爸忍不住先笑場，才結束這場僵局，而歐妹則跩跩地看著爸爸像是說，「想贏我，沒那麼簡單！」

▲汪：別以為我會上當。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」不少網友被父女倆互動的照片給笑歪，在底下留言說，「他們在玩大眼瞪小眼 」、「歐妹：敢瞪我，不要以為你是爸拔就了不起」、「很有戲欸」、「父女再比誰先眨眼嗎？」、「歐妹森77喔！」、「歐妹:敢挑釁俺...吼」、「歐妹真的是表情包」、「歐妹表情我喜歡哈哈」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲歐妹賀葛格「嘎逼」。

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