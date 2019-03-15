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忘帶推車！　嬤DIY打造金孫「移動式狗籠」：以後別亂！這免錢

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▲柴犬ＭＩＳＯ 。（圖／網友蘇姵嘉授權提供）

阿嬤DIY打造移動式狗籠移動式狗籠。（圖／臉書粉絲專頁「柴犬みそ」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

果然薑是老的辣！這天家人帶柴犬「Miso」回台中度假時，忘記帶上寵物推車，原本以為老人家會騎車載狗出去，沒想到馬麻收到照片點開來看時發現，阿嬤把「洗衣籃」充當移動式狗籠，還頻頻誇讚自己的創意，最後老人家驕傲地說，「以後別亂買東西，這種的還免錢。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柴犬ＭＩＳＯ 。（圖／網友蘇姵嘉授權提供）

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汪：最喜歡出去玩啦！

照片中可見，Miso乖乖坐在阿嬤幫自己改造的陽春輕巧版寵物籃，不僅採光好通風佳就連視野都一級棒，累了還可以直接趴在上面休息，旁邊還有很大的置物空間放零食玩具，還可以一人提一邊，就不會有手痠問題，老人家還開心的傳簡訊說，「他們自己DIY打造實用狗籠」，馬麻看到後笑說，「差點昏倒在路上。」

▲柴犬ＭＩＳＯ 。（圖／網友蘇姵嘉授權提供）

柴：要進來喝茶聊天嗎？

一開始老人家不希望養寵物，還嗆說養小孩比養狗好，家人每天嘗試不同做法，讓狗狗跟長輩慢慢相處，日復一日培養出「祖孫情」，讓老人家每天搶著遛汪孫，親自下廚做鮮食，每天找適合帶狗出去玩的景點。馬麻要接Miso回家時，阿嬤還不捨的要女兒多傳金孫的照片。

▲柴犬ＭＩＳＯ 。（圖／網友蘇姵嘉授權提供）

原本怕狗的小朋友跟Miso相處後漸漸愛上汪汪。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」引起廣大網友回響，大家紛紛留言表示，「又學到一招了，果然歲月是知識的寶庫」、「柴寶貝有阿公阿媽疼真好」、「阿嬤太強囉！」、「剛好一人提一邊 比較不會累手痠」、「最實用！可以回來順便去洗衣店收衣服」、「這招真是太聰明了（學起來省了推車的錢）」、「移動式狗籠。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柴犬ＭＩＳＯ 。（圖／網友蘇姵嘉授權提供）

▲Miso當爸爸馬麻的結婚證人。

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關鍵字： 柴犬洗衣籃寵物籃

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