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養狗後來家作客朋友減少！　她PO照問原因…網一看笑翻

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▲米克斯小乖。（圖／網友Olivia HC授權提供）

吃個布丁都不得安寧XD。（圖／網友Olivia HC授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

確定不給我吃一口嗎？這天馬麻帶朋友回家，貪吃的米克斯「小乖」看到布丁後就「凍未條」，不但把頭「饋」在別人身上，還「哭哭臉」地看著對方，最後用無辜眼神凝視布丁，讓一旁友人備感壓力，馬麻笑說，「以後來家作客的朋友會不會減少？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯小乖。（圖／網友Olivia HC授權提供）

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▲小乖：快給我吃啦！

照片中可以看到，友人原本在享用布丁，聞香而來的小乖一開始先苦瓜臉地坐在旁邊等待，還把下巴「重壓」在別人身上，猛刷存在感，並用眼神發射渴望光波， 小乖的連環攻勢奏效，成功嚐到一口布丁，馬麻無奈地說，「受不了牠的凝視，所以每次吃東西都很快，都快要胃食道逆流了。」

▲米克斯小乖。（圖／網友Olivia HC授權提供）

汪：蓮霧什麼時候會進到我嘴裡？

有次小乖去散步，爸爸滑手機沒注意到牠掙脫胸背跑走，爸媽焦急地在附近喊牠名字，不料隔壁帶狗來放風的家庭說，「小乖在這」，原來牠跑去別人家排隊領肉乾。媽媽說，「要帶小乖回家時牠還依依不捨地看著肉乾，完全就是把吃放第一位的小狗。」

▲米克斯小乖。（圖／網友Olivia HC授權提供）

法鬥哥葛「阿發」和小乖是吃貨代表。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」許多網友被汪汪饋桃的照片給萌翻，紛紛在底下留言表示，「 牠在說～行行好～我媽已經餓我三天三夜了」、「好可愛啊！ 直接饋上去了」、「壓力好大啊！」、「我願意被各種饋」、「我可以去妳家作客><」、「排隊作客」、「我可以自帶食物去（狗的）」、「想去作客。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯小乖。（圖／網友Olivia HC授權提供）

▲各種「饋」的小乖。

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關鍵字： 米克斯法鬥吃貨哭哭臉

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