嗆養寵物就丟掉　3年後阿嬤「嗲音」問喵孫：吃飽沒？

▲嬤：金孫有吃飽沒？（圖／網友Wang Lily授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

刀子嘴豆腐心代表又多一位！住在台中的貓咪「ㄋㄞ ㄋㄞ」曾被阿嬤大力反對，還嗆說帶回來就載去丟掉，怎料3年後，老人家不但親自煮鮮食，還吵著要喵孫陪睡，看到母親從討厭到「寵孫」的可愛反差，馬麻直呼，「貓真是神奇的生物。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阿嬤抄寫經書，ㄋㄞ ㄋㄞ乖乖坐在旁邊。

馬麻為了讓媽阿嬤接受養貓，有了「長期抗戰」的準備，每天嘗試不同做法，讓主子慢慢跟阿嬤相處。3隻貓咪中就屬ㄋㄞ ㄋㄞ最聰明，還知道要「巴結」家裡地位最大的人，常主動跑去找阿嬤撒嬌討抱抱，老人家心情不好時就跑去蹭大腿，日復一日，培養出「祖孫情」，老人家的心也漸漸被收買，開始了「貓奴才」的生活。

現在阿嬤無時無刻都會問貓咪在哪，一天沒見就渾身不對勁，即時牠們調皮搗蛋也從不生氣，反而笑笑地摸著頭，還會甜笑地看金孫吃飯，並嗲音問「吃飽沒」，不管寫經書或是睡覺都指定跟喵孫一起，這極大的轉變讓馬麻覺得溫馨又可愛。

▲嬤：來～幫你馬殺雞一下。

照片上傳到臉書社團，「貓咪也瘋狂俱樂部」調出許多相同經驗的網友，大家留言表示，「照這個模式走下去，很快的你要從戶口名簿登出了」、「看阿嬤多疼就好」、「有嬤的孩子像個寶！」、「好溫馨的畫面」、「從小就給阿嬤惜命命」、「充滿粉紅泡泡份圍。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲老人家現在睡覺都要有喵孫陪才可以。

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