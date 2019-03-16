不能吃宵夜！　柴崩潰用「破喉嚨」抗議：有種再說一次

▲吃不到東西就見笑轉生氣！（影／網友Jackey Wu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

一言不合就火大！柴犬Hero是個貪吃的孩子，牠趴在沙發賣萌想跟家人要零食，豈料聽到自己不能吃肉乾後，整隻汪徹底崩潰，凶巴巴地對爸拔開罵，還不准別人唸牠，爸拔笑說，「這不是平常的Hero啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲柴：你說什麼！

影片中可以看到，Hero原本饋在沙發上靜靜地等待家人發放宵夜，殊不知爸拔說完「沒有零食吃」後，牠的理智線就瞬間斷掉，還破音到對爸拔不停汪汪叫抗議，一下露出尖牙、一下氣噗噗怒瞪，途中爸拔用「汪汪叫」跟Hero溝通，不料汪汪根本不聽，反而氣得大聲回嘴，說什麼都不肯罷休。

身為專業吃貨的Hero不僅愛吃，就連嗅覺也很發達，有次爸拔關門躲在房裡吃東西，汪汪好像裝有美食雷達一樣，一下就聞到香味，不停在門口抓門，直到吃到食物後，才心滿意足地搖尾離開。

▲罵人還偷看爸拔表情。

影片上傳到臉書社團「柴犬大學 下課10分鐘」許多網友被汪汪抗議的聲音給笑翻，紛紛在底下留言表示，「牠的聲音好特別」、「太可愛了吧！快餵牠快餵牠」、「是不是住著二哈的靈魂？」、「爸拔能用牠的語言聊天也是厲害」、「像大叔在清清喉嚨一樣」、「傲嬌的樣子萌到我了」、「皮在癢了，頂嘴。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：確定不給我嗎？

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