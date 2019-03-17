汪為採光改造狗屋「氣派廢墟風」　媽哭：這要四五千塊欸！

▲汪：這風格跟我比較比較合得來。（圖／臉書粉絲專頁「米克斯Lucky的日常」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

汪版的全能住宅改造王！8個月大的米克斯「Lucky」因為嫌棄馬麻買的房子，所以決定自己DIY改造，只見汪汪為了採光好通風佳，就把拱形門「打掉重練」，地板也崩塌下陷，不過狗狗就偏愛這風格的住宅，整天爽躺在裡面，馬麻無奈淚訴，「這狗屋要四五千塊欸！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Lucky6個月大的時候，房子的拱形門還沒被拆除。

照片中可見，Lucky把用不到3個月的狗屋搞到面目全非，大門整個不見變成開放式空間，底部也凹陷崩塌，成了名副其實的廢墟風。有趣的是，汪汪似乎很滿意自己的傑作，就連家人新買的房子，牠連正眼都不瞧一眼，只想住在自己動手打造的廢棄宿舍，馬麻也提到，「Lucky沒把碎片吃下肚才放心給牠咬，後來搬到室內又買鐵製的狗屋後，才讓他放棄改造住宅的念頭。」

▲Lucky跟高級狗屋的最後合照。

拆家照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引不少網友留言按讚，「想關我？門都沒有」、「自己房子自己裝潢」、「政府應該請牠去當拆除大隊的隊長」、「景觀戶，視野好」、「你們不懂，這叫開放式大臥房」、「這就叫藝術，懂不？」、「這門口夠大夠氣派、非常符合本汪的氣場」、「我家大業大門口怎可以設計的跟走小門一樣呢？」

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▲Lucky是爸拔馬麻領養回來的小寶貝。

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