做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

▲柴：什麼！爸拔怎麼知道我咬地墊（圖／臉書粉絲專頁「柴犬-豆芽菜有橘子」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「你…怎麼知道我在做壞事！」柴犬Yuma趁家人外出偷咬地墊，卻被監視器全都錄，牠聽到熟悉聲音呼喊自己名字，嚇到得大雙眼滿臉問號地盯著，下一秒心虛地拔腿落跑，還不停張望四周尋找聲音來源，馬麻笑說，「惡人無膽！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲聽到爸拔聲音嚇到拔腿狂奔。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「之前裝的監視器牠們已經習慣還知道要躲在鏡頭拍不到的地方做壞事，所以才決定安裝新的鏡頭。」照片中可見，家人前腳才出門Yuma後腳就開始搗蛋，不僅偷吃桌上零食，還亂咬化妝棉，準備要對下個受害者下手時，就聽到爸拔聲音，兇手滿臉驚訝地盯著前方，還嚇地倒退好幾步，知道形跡敗露就趕緊逃離犯罪現場，裝做什麼事都沒發生。

▲兇手逃離犯罪現場，只敢遠遠觀望。

▲柴：嘿嘿～這都我破壞的！

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」引來不少網友熱議，大家紛紛在底下留言表示，「做壞事被抓到了」、「哈！被抓到了啦！很驚的表情」、「表情超有戲XD」、「快要笑死我」、「好好笑的畫面」、「好療癒」、「 好可愛唷。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Yuma和姐姐。



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