我才是正宮！柯基被爸摟進懷裡轉頭燦笑炫耀：妳沒有的

▲最強小三無誤！（圖／網友劉雅雯授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這年頭一不注意，老公就被「地表最強小三」給搶去啦！柯基「麻糬」這天和家人出去玩，坐在後座的牠，因為按耐不住對爸拔的愛，就趁空檔爬到前面，爸拔見狀便霸氣的將牠摟進懷裡，小三還得意洋洋地回頭向馬麻炫耀，彷彿在宣示主權一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：嘿嘿～我才是正宮。

馬麻提到，「麻糬明明是個小男生，卻是個不折不扣的爸控，最喜歡黏在爸拔身邊。」照片中可見，坐在後座的麻糬硬跑到前面來跟愛人撒嬌，爸拔因為抵擋不住牠的攻勢，便把車停在路旁，並一把抱住「幼齒小三」，父子倆就在一旁放閃曬恩愛，被冷落的馬麻淚訴，「吃我的、用我的竟是這樣回報我，真心換絕情啊！」

▲爸拔的懷裡好舒服啊！

照片上傳到臉書社團「柯基會社」引來大批網友的笑聲，大家在底下留言表示，「剛好而已」、「宣示主權」、「真愛無價」、「我們家的也是公狗也特愛他爸爸」、「汪表示：他是我的哈哈」、「我才是正宮」、「不被愛的才是第三者」、「妳老公被我霸佔了哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲麻糬雖然是小男生，可是卻非常愛爸拔。

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