▲身體與機車弧度完美貼合。（圖／網友Heidi Jhuo授權提供）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Heidi Jhuo日前在新北市中和區大勇街拍下一張照片，只見狗狗的身體順著機車弧度完美貼合，就好像為牠量身打造一樣。由於太常看到狗狗出現在麵攤，Heidi Jhuo忍不住笑說，「害我都想去吃看看，到底是有多好吃，讓牠的主人常上門光顧。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲何芳瑜說，「米糕是在等爸媽收攤打烊回家。」（圖／網友何芳瑜授權提供，下同）

Heidi Jhuo接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「每次經過那家麵店，目光都會被吸引過去，Po到社團後，有許多網友認識狗狗，應該在那一帶小有名氣。」照片中狗狗癱在機車上，眉頭緊皺地注視前方，像是在催促主人快點回家。

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」，意外釣出飼主何芳瑜在底下回應，「那家麵攤是我爸媽開的，平常收攤前會先帶米糕出去散步，等打烊後在一起回家，由於米糕喜歡坐在機車上，加上在外不喜歡趴下，才會出現跟機車融為一體的畫面。」

▲大勇街的汪明星名叫米糕。

網友們看了紛紛笑說，「我知道我也遇過」、「在暖座嗎？」、「餓到前胸貼機車墊」、「很符合狗體工學的椅墊」、「主人快出現啦」、「汪：要多久啦！」、「不是最近的狗狗都流行這樣，我也有遇到過XD」、「跟機車完美貼合。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：我喜歡擺出酷酷的表情。

▲米糕在外不喜歡趴地上，才會出現如此可愛的姿勢。



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