喵坐鞋上休息走前留下「小禮物」　她想起1年前緣分驚喜：又是你

▲貓咪的正字標記。（圖 ／網友Eva Leung授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

緣分讓我們相遇不是意外！香港網友Eva Leung分享一張照片，只見有隻貓咪大剌剌坐在她腳上休息，臨走前還不忘留下「小禮物」，有趣的是這隻小貓1年前也同樣跑到她鞋上，而且只對她情有獨鍾，就連男友在旁都沒能有這福利，彷彿被認證過一樣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲左邊為1年前被貓咪臨幸，右邊為1年後被同隻貓咪坐在腳上休息。

Eva Leung接受《ETtoday寵物雲》 採訪時表示，「1年前這隻貓咪就曾坐在我腳上，隔年在同個地點遇到外貌相似的小貓，原本不相信是同一隻，直到牠跑到我腳上就確信是牠了。」照片中可見，喵星人直挺挺地坐在Eva Leung的腳上，身體大小跟鞋子意外吻合，就像為牠量身打造一樣，最後像是為了答謝一般，還在鞋上留下「獨一無二的印記」。

Eva Leung說，她在長洲遇到這隻貓咪，後來得知牠是附近店家所養的。不過，也因為這奇妙的緣分，她鼓起勇氣去實現領養浪喵的夢想，現在家裡也多了一隻可愛的貓咪。

▲這隻貓咪是附近店家飼養的！

目前這張照片已累積5000多人按讚，也被轉載到許多社群平台。網友們紛紛在底下留言表示，「被臨幸」、「好幸運啊～快祈禱！」、「 人生值得了！」、「 貓皇打手印」、「新潮流」、「 貓的印記，可以申請商標喔！」、「正字標記」、「新鞋果然還是要踩個兩下，才符合禮制。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Eva Leung和領養的浪喵simba。

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