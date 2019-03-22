拍照被盯上！「討債橘團」拍窗叫囂怒瞪警告：罐罐呢？

▲還不快交出罐罐！（圖／網友楊明天授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

把罐罐交出來！網友楊明天日前在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出一張照片，內容是他遭住家附近的浪喵們討保護費，只見喵老大在門外不停叫囂，還充滿怨念地怒瞪債主，甚至會動手拍打窗戶來威脅交出罐罐，但這「討債橘團」的凶狠模樣，卻萌翻一大票網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲沒給保護費就瘋狂叫囂。

網友楊明天笑說，「當初只是順手拍張照，沒想到就此開啟緣分，現在每天照三餐來跟我要飯，強制收費的概念。」從照片中可以看到，2隻橘貓在門外當起小流氓，每天三餐在門口收保護費，如果沒有準時繳交罐罐就會「拍慶慶」（台語，指「兇巴巴」）的在門口叫囂，沒人理會就拍打窗戶警告，讓「債務人」楊明天笑說，「上輩子一定欠牠們什麼。」

▲喵老大：裡面的快點給保護費。

討債集團上門要罐罐的照片，吸引上萬人按讚，上百人在底下留言表示，「欠牠們一個家」、「是橘貓 你慘了！」、「不想天天找上門？收下就正確」、「喵：我們欠一張長期飯票」、「蹭飯」、「 你的榮幸」、「老大在瞪你了還說」、「討債集團。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲當初順手拍照，卻意外開啟與他們的緣分。

▼更多精彩影音