柴用腳「賞」奴才一巴掌　她樂歪：閉眼猛吸極品味道

▲發財：讓你聞我的臭噗噗。（圖／網友洪逸梵授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

還不給本汪住嘴！柴犬「發財」受不了家人在自己愛睏時打擾睡眠，趁家人躺下時，氣噗噗地拿腳掌「賞」奴才一巴掌，不過馬麻沒有生氣反而閉眼享受這「耐人尋味」的味道，而汪汪則一臉不屑地盯著眼前壞掉的狗奴。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：草莓和我誰比較可愛？

馬麻接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，「平常發財不愛給別人碰腳腳，剛好趁機偷聞好幾下。」照片中可見，發財原本躺在沙發上補眠，但家人聲音太大把牠吵醒，害牠不爽地怒瞪大家，發現有人躺下後，就抓住復仇機會，用自己的肉球「巴」在奴才臉上。有趣的是馬麻沒有不開心反而大力猛吸傳說中的極品味道，她笑說，「明明很臭卻讓人無法自拔一吸就上癮。」

▲任何風格本汪都能輕鬆駕馭。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」引來不少網友熱議，大家紛紛在底下留言表示，「操咖秀，偶爾聞聞」、「這可是極品啊！」、「超香」、「噗～聞噗噗～」、「冬瓜茶的味道」、「 每天都要聞一下臭腳」、「百聞不厭」、「香爆了哈哈。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲發財的腳腳是冬瓜味！

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