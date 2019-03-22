柴聽「關鍵字」氣到連續飆罵三字經！　爸傻眼：誰教你的？

▲聽到要去當流浪狗氣到飆罵三字經。（影／網友Bruce Wolf 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「奴才，你好膽再說一次！」這天家人跟柴犬「小狼」在客廳玩遊戲，忽然脫口說出「當流浪狗好不好」，原本開心的牠瞬間晴天霹靂，氣噗噗地跑到爸拔身邊「理論」起初還好聲好氣地說不要，後來直接不爽地開罵，甚至氣到飄出「三字經」來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：奴才，好膽再說一次！

影片中可以看到，小狼聽到家人要把自己賣掉變流浪狗後，嚇得趕緊拒絕說不要，殊不知爸拔又再追問「當流浪狗好不好」，牠的理智線直接斷掉，一下充滿殺氣地「怒瞪」，一下汪汪叫抗議，還不爽到破口大罵三字經，讓一旁拍攝的爸拔無奈苦笑說，「到底去哪學這些話的？」

▲聽到要去當流浪狗瞬間崩潰。

影片上傳到臉書社團「柴犬司令部」引來不少網友熱議，大家紛紛在底下留言表示，「一直想說話」、「 罵的好準」、「人家牠說不要」、「太標準了吧！」、「這小孩的眼神帶殺氣哦！」、「開聲音XDD」、「某法度！一聽到要當流浪狗....牠就美送」、「 哈哈我家的也很愛說話。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：倫家爸拔最愛我了！啾咪。

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