我要當農夫！　歐告爽叼「戰利品」回家：今晚幫我加菜

▲汪：馬麻晚上我要加菜！（圖／網友Chao Tung 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「小黑」偷溜出去玩，家人擔心地到處尋找，卻發現牠在菜園把地瓜全挖出來，而小偷不知道自己做錯事，還開心把「戰利品」叼到馬麻手上，彷彿是說「晚餐幫我加料」，馬麻無奈苦笑說，「你是農民採收小幫手嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：嘿嘿～我選的這顆不錯吧！

平常喜歡吃蔬果的小黑似乎想體驗動手採集的樂趣，趁家人不注意偷溜去菜園，識貨的牠在發現目標後，開啟挖土技能動手挖地瓜，還知道選擇鬚根少的才甜又好吃，雖然搞得灰頭土臉，但看到家人過來後，興奮地叼「戰利品」並用眼神示意馬麻晚上加菜。馬麻也提到，「地瓜園是親戚家的，而苦主阿姨知道地瓜被偷挖也沒有生氣，只是笑笑地摸小黑的頭。」

▲偷挖地瓜的現行犯。

歐告偷挖地瓜的照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引不少網友按讚留言，「小黑嚴選，就買單了吧！」、「可以找他代言了啦」、「阿母～我要加菜！」、「懂美食的狗狗」、「識貨」、「小孩太安靜真的在作怪」、「媽媽 我要加料」、「 Buffet 的概念。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小黑是個愛吃蔬果的汪汪。



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