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愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

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▲把愛犬生回來 。（圖／網友陳胖授權提供）

兒子的輪廓跟肉圓十分相似。（圖／網友陳胖授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

「不知道大家相不相信投胎，反正我是信了！」法鬥「肉圓」離世前，馬麻請牠投胎回來當小孩，2年後馬麻順利懷孕，在翻閱超音波照時發現，兒子的五官和輪廓跟肉圓極為相似，就連預產期都跟愛犬出生的月份一樣，她激動地說，「謝謝你兌現承諾，回來做我的寶貝。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥肉圓 。（圖／網友陳胖授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲可愛的小肉圓。

2017年10月肉圓因為生了一場大病，才5個月大就離世，當時家人十分自責，馬麻哭著跟愛犬說，「請你一定要回來當我的小寶貝。」肉圓的離開對馬麻造成嚴重打擊，爸拔看了不捨便決定再領養一隻狗狗阿揪，巧合的是領養那天馬麻也得知自己懷孕了，當時她心裡有種莫名感覺，一直在猜想會不會是肉圓回來了。

▲法鬥肉圓 。（圖／網友陳胖授權提供）

肉圓：馬麻的腿真舒服！

馬麻說，起初照高層次超音波只知道兒子鼻子高挺、眼睛大大的，回家翻閱之前的超音波照片，才赫然發現寶寶的輪廓跟肉圓極為相像，立刻問家人「牠會不會投胎回來了？」，老公則回應，「不管是不是，只要他平安長大就好。」

▲法鬥肉圓 。（圖／網友陳胖授權提供）

母子倆幸福的一起入睡。

最近爸拔問起肉圓是什麼時後出生，馬麻回想一下才發現，弟弟的預產期跟愛犬出生都是在5月，也是那時確信肉圓真的回來這個家，重當一次他們的小寶貝。距離預產期已經在倒數，大家也期待著一家人重新相聚，未來肉圓、阿啾、弟弟要跟爸爸媽媽永遠在一起。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥肉圓 。（圖／網友陳胖授權提供）

馬麻和阿啾。

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關鍵字： 法鬥小孩投胎

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