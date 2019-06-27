▲在家當宅犬拒當落湯狗。（圖／臉書粉絲團「狗仔隊玩很大」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

柴犬哥葛柚子和妹妹Wuni吵著出門，由於外面下大雨爸拔不想牠們弄髒身體，就拿出「秘密武器」平板電腦播放卡通，作為不出門的交換條件。2汪全身貫注地觀看迪士尼卡通《101忠狗》，聽到裡頭發出的狗叫聲，迅速抬頭張望，爸拔Justin Lee笑說，「這招屢試不爽。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：我們是可憐的單身狗QQ。

Justin Lee接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「平常牠們就喜歡看狗狗電影、卡通，雖然不曉得有沒有看懂，不過應該是裡面的聲音吸引到牠們。」照片中柚子和Wuni肩並肩坐在地板上，4隻眼睛認真地關注劇情，聽到螢幕傳出的狗叫聲，便豎起耳朵疑惑地擺動頭部，似乎想搞清楚聲音源頭出自哪裡，認真追劇的模樣全被飼主拍攝下來。

▲迪士尼卡通《101忠狗》連狗狗都愛看XD。

照片上傳到臉書社團「柴犬司令部」網友們看了紛紛笑說，「牠們看得懂」、「 電視兒童」、「看偶像劇的概念」、「小朋友看卡通不要太近會近視喔哈哈」、「 看完要寫心得報告」、「這...也太乖了」、「狗狗也愛看」、「電視迷。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：我們要出去玩！



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