暑假作業以台灣犬為主題　網見「價格欄」噴淚：好有愛..

▲獨一無二的米克斯圖文說明書。（圖／網友莊佳琪授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

新北飼主莊佳琪分享兒子以米克斯「阿寶」為主題的暑假作業，上面清楚標示狗狗的「出產日期」、「特徵」、「使用方式」，以及價格那欄特別寫上「無價」。由於學校要求做某某物品的使用圖文說明書，小主人第一個想到的就是阿寶，馬麻表示，「這就是真愛吧！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲阿寶和哥哥感情非常好。

馬麻在自家門口發現流浪的阿寶，牠身上有大大小小的傷痕，而且情緒敏感，根本就摸不到。馬麻在餵食的過程中和牠建立信任，逐漸培養出深厚感情。為了讓阿寶早日社會化，家人特地在牠胸前掛牌子，包括「名字」、「個性」這幫助歐告結交許多朋友，甚至公園的爺爺奶奶也都認識牠。

▲馬麻為了讓阿寶早日社會化，特地在牠胸前掛牌子。

莊佳琪提到，「很訝異兒子會以阿寶來當主角，草稿完成後我才看到，就連照片都是他自己列印的。」只見小主人詳細介紹台灣犬的使用圖文說明書，定時餵養、散步、洗澡、陪玩、睡前幫牠鋪床蓋被子就是保養方式，聽力百分百、嗅覺靈敏、四肢發達是狗狗的優點，造成故障森氣氣的狀況也都清楚標明。

▲現在的阿寶更成熟穩重，神情中充滿著自信。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」吸引許多網友按讚留言，「真的很棒，最好的生命教育」、「弟弟好厲害哦」、「教的真好」、「無價之寶」、「有滿滿的愛」、「好有愛的哥哥」、「故障那條好好玩」、「好可愛的使用說明書。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：不要照相了，快帶我去散步！

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