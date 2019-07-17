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以為畫面定格！爸蹲馬步幫歐告梳毛　換梳另一邊竟調頭走…孤單雙手懸空中

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歐元爽完就走 留下爸爸傻眼的樣子。（影／網友Yi Hua Wu授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天爸拔蹲馬步幫米克斯「歐元」梳毛，牠舒服到差點要進入夢鄉！沒多久爸拔拍拍歐元示意要翻身換邊，沒想到牠誤解意思，直接當場走掉，剩下主人孤單的雙手懸在半空中。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯歐元 。（圖／網友Yi Hua Wu授權提供）

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▲爸拔：人呢？

Yi Hua Wu表示，「我爸常自拍跟歐元互動的影片，這次卻意外錄下尷尬的畫面。」影片中爸拔力道拿捏得恰到好處，背部、腰部、四肢都用梳子整理，歐元則開心地閉眼享受。正當爸拔梳完一邊要換梳另外一邊，便拍拍歐告的身體，殊不知牠以為服務結束，頭也不回地起身離開，讓他定格3秒後才反應過來。

▲米克斯歐元 。（圖／網友Yi Hua Wu授權提供）

Yi Hua Wu淚訴，我對歐元很好，但牠最愛我爸，我排第二順位，真心換絕情啊！

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友看完紛紛笑說，「老公主爽完就走 留下爸爸傻眼的樣子」、「不爭氣的笑了」、「兩老都好可愛喔！」、「好可愛的互動」、「誤會一場哈哈」、「定格的瞬間，我笑了」、「爸拔和毛孩都超有戲。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯歐元 。（圖／網友Yi Hua Wu授權提供）

▲今年12歲的歐元，原本曾是浪浪，因為愛翻肚撒嬌，就爸拔接回家照顧。

▲米克斯歐元 。（圖／網友Yi Hua Wu授權提供）

▲姐姐有買歐元專用雨衣，但爸爸總是幫愛犬綁垃圾袋XD。

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關鍵字： 米克斯歐告梳毛傻眼定格

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