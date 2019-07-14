怕人浪汪每晚默默護送被收編　15歲小黃最愛饋腿洗香香

▲小黃：馬麻很愛我喔！（圖／飼主Chieh Wen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

愛突破無限可能！15歲的米克斯「小黃」喜歡找人撒嬌討抱，過去牠曾流浪和被收容所捕抓過，所以有段時間非常怕人，隨時處與警戒狀態，不過現在的牠有溫暖的避風港，以及馬麻滿滿的愛與照顧，每天露出燦爛的笑容來療癒大家。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：我是帥帥的小男生。

飼主Chieh Wen是ETtoday東森寵物雲商店竹北中正東店店員，11年前在學校附近遇到小黃，但狗狗之前有攻擊他人的紀錄，而且警戒心很高，根本就摸不到。Chieh Wen餵過狗狗幾次，時間一久竟然有了神奇的轉變，「小黃竟然會在宿舍門口等我，晚上再護送我回家。」

▲汪：耶！去散步囉！

某天小黃被收容所的人捕抓走，Chieh Wen以為不會再見面了，隔沒幾天卻看到又出現在學校附近，後來才知道有愛媽領養出來，「結果牠撞破籠子，跑回學校找以前流浪的同伴。」小黃對同伴很好，有次愛媽餵牠吃大骨，牠把其中一根埋起來，等同伴出來才挖出來分享。

▲汪：馬麻～要把我們拍好看一點喔！

Chieh Wen花半年的時間跟小黃培養感情，並考慮著收編，有次用牽繩往狗狗頭上套，當下小黃發出低沉地慘叫聲，一直想掙脫跑走，Chieh Wen猜想，可能是害怕再度被送進收容所。她看到狗狗驚恐的表情，趕緊摸摸頭安撫，「我說是要帶牠回家的，牠聽完就乖乖跟著走了。」

▲小黃變得更成熟穩重，神情中帶著滿滿的自信

小黃剛到家裡時表情還很緊張害怕，在感受到愛與溫暖後，逐漸卸下心房展開笑顏，也變得更成熟穩重，神情中帶著滿滿的自信，從原本不信任人類，到現在喜歡躺人的腿。日前小黃到東森寵物雲竹北中正東店洗澡，不但乖乖吹毛，還靠在美容師的腿上「磨蹭撒嬌」，享受被摸摸的樂趣，模樣相當可愛，也讓這個溫暖的故事意外曝光 。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





▲汪：洗澡好舒服～



【東森寵物雲竹北中正東店寵物商店資訊】



地址：新竹縣竹北市中正東路140-2號

電話：03-555-3295

營業時間：11:00－22:00



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