柴柴瞇眼燦笑「神複製」阿北　網一看笑翻：市長好！

▲狗界市長非你莫屬XD。（圖／Instagram＠hana170825授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

新北飼主Chia Ling Yeh家中有隻笑起來跟台北市長柯文哲表情一樣的柴犬HANA，這天家人意外拍下HANA跟柯市長的撞臉照，並分享到臉書社團「柴犬司令部」逗趣註解，「我的笑容充滿阿北味，大家覺得像嗎？」網友笑歪回應，「市長好！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲本汪跟柯P撞臉啦！

Chia Ling Yeh接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「當時HANA想跟我爸撒嬌，可能太過興奮，才出現如此浮誇的表情。」只見HANA瞇著眼開飛機耳，嘴巴開開地大笑。爸拔當下覺得很有趣，就傳照片給女兒看，沒想到Chia Ling Yeh越看越奇怪、越看越面熟，這不就是每天出現在電視上的柯文哲嘛！

▲HANA：我是可愛的小女生～

這張照片吸引許多網友按讚留言，「還差一副眼鏡」、「完全復刻笑容」、「柴界市長」、「有像…狗界的阿北」、「 一模一樣」、「快出來選總統」、「柴P」、「可以幫我簽名嗎？」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：出門跑跑好累啊！

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