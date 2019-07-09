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阿財還沒回家！老闆傳牠監督客人吃飯照　媽尷尬：丟臉死了

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▲米克斯阿財。（圖／網友吳筱萍授權提供）

歐告：我正在看著你～（圖／網友吳筱萍授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「阿財」在返家的路上突然不見，原來牠臉上掛笑容流連麵攤，用可憐兮兮的神情在一旁討吃，還不時對顧客投射渴望光波。這時，馬麻收到老闆娘的訊息「你家阿財還沒回家」，並附上盯哨的照片，讓她尷尬地說，「丟臉死了...為什麼要給別人壓力啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯。（圖／網友吳筱萍授權提供）

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▲看這身材就知道，附近店家照顧的很好XD。

馬麻表示，住家附近有許多店家，家中狗狗會像里長一樣跑去打招呼、串門子，加上對方也會準備好料來招待，時間一久，牠們就習慣在特定時間出門溜達。逗趣的是，家中對面的餐廳9點打烊，阿財8點多就吵著出門，最後才發現是「預謀犯案」的歐告，在等老闆關門後拿肉肉出來。

▲歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯。（圖／網友吳筱萍授權提供）

阿財：什麼時候拿肉肉出來？

這天馬麻買完宵夜準備回家，卻發現阿財沒有跟上，沒過多久收到愛犬監督別人吃飯的照片，原來牠被香味吸引，跑到客人旁邊一動也不動地盯著，眼神充滿期待地暗示對方，討食技能堪稱滿點。馬麻也提到，「麵攤離家裡很近，阿財吃飽後就會回家，店家會幫忙注意狗狗有沒有到處閒晃。」

照片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」網友們紛紛笑說，「 阿財：先吃飽再說」、「監督別的客人吃飯有沒有吃乾淨是嗎？」、「阿財：你吃你的別在意我！」、「發功中等下就有好料了」、「歐告很有經驗」、「快笑死」、「阿財剛下哨肚子餓。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲歐告不見！流連麵攤監督客人吃飯。（圖／網友吳筱萍授權提供）

▲阿財是相當貪吃的毛小孩。

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關鍵字： 米克斯歐告吃貨老闆

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