歐告徘徊路中央險被車撞…苦等主人卻又失望落空　網鼻酸

▲汪：我也想要擁有溫暖的避風港。（圖／網有艾莉授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

台中網友艾莉在返家路上，發現一隻小黑狗穿梭在壅擠的車陣裡，由於擔心牠的安危，趕緊下車查看，豈料竟是上個月結紮原放的狗狗。警戒心高的歐告，看到艾莉前來興奮地搖尾討抱，等到要離開時，狗狗不捨地追著車跑，她心疼地說，「對不起讓你受苦了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲即使不會過馬路，仍然每天在路中央徘迴，盼望能找到主人的身影，好幾次都差點被來往的車輛撞到。

艾莉在臉書寫道，「這裡不是你原本生活的地方，看你不知道該何去何從，一直跟在我腳後，雖然清楚不是每隻小狗都能幸運找到家，但還是想替你努力看看，因為不捨看你苦等主人卻又失望落空的模樣。」現在狗狗只能在陌生環境討食，過著有一餐沒一餐的生活，有時站在路中間尋找主人，看到車子就開心地跑過去，可惜都不是牠認識的人。

▲狗狗被發現時，瘦到骨頭都清晰可見。

艾莉表示，知道黑色幼犬很難送養更何況是成犬，不過相處過後會被牠獨特的魅力吸引，個性親人可愛，由於害怕陌生環境，才讓牠表現的無所適從。她也說，「真心希望狗狗能有一個專屬的家，如果有人願意領養照顧牠，地點多遠都可以接送，只希望牠可以不再流浪。」

▲想領養親人可愛的歐告，歡迎臉書私訊「艾莉」。

▲艾莉表示：如果你家的小黑狗在台中新社走失，拜託請跟我連絡。



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