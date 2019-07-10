18KG法鬥壓壞1個月新床「撇頭裝傻」：買到瑕疵品..

▲18公斤法鬥壓壞自己的床。（圖／網友黃鴻授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

「汪：買到瑕疵品啦！」18公斤的法鬥「奶油」這天準備上床睡覺，屁股卻突然碰地還感到一股涼意，原來是買不到1個月的新床承受不住巨大重量當場被坐爆，爸拔見狀傻眼地說，「阿娘威～你居然胖到把你的床給壓壞！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：是床太小，不是我胖。

爸拔接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「在房間聽到客廳傳來一聲巨響，走出去查看就看到奶油陷在裡面，擺出無辜又茫然的表情看著我。」奶油發現床被壓壞，臉整個垮下來，不願面對真相的牠撇頭躲避主人的目光，堅持坐在上面來掩蓋自己超重的事實，爸拔笑說，「準備減肥吧！」

▲床已經下陷太多啦！

照片上傳到臉書社團「法國鬥牛犬」吸引許多網友按讚留言，「牠也是千百個不願意呀！」、「是床太小了啦！」、「床品質不好絕對不是胖哈哈」、「汪：還不快去退貨」、「汪：怎麼壞掉了？」、「一臉無辜呀！」、「明明是布太爛了，說什麼我胖」、「快笑死。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲隔天爸拔就跑去買新床。

▲本汪不是胖是精壯！

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