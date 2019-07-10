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阿金爆米花桶吐舌燦笑附贈「幫吃功能」　網：可抱這桶去看電影

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▲限量爆米花桶。（圖／臉書粉專九Dog毛Day授權提供）

全球獨家幫吃功能的爆米花桶！（圖／臉書粉專「九Dog毛Day」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

電影《寵物當家2》推出立體MAX造型杯，粉絲為之瘋狂忍不住收藏一波！沒想到這名飼主不用排隊花錢，就擁有限量爆米花桶，還附贈「幫吃功能」，原來其真實身分是黃金獵犬Camo，萌翻天的外型讓上千網友暴動直呼，「想打包帶回家！」

▲限量爆米花桶。（圖／臉書粉專九Dog毛Day授權提供）

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汪：阿娘威～爆米花要把我淹沒了！

馬麻表示，買不到立體造型杯，便將狗狗梳妝打扮，獨家爆米花桶就此誕生。照片中Camo戴著頭套，罩起的範圍放上無調味爆米花，逗趣的是，這款爆米花桶不像本尊一樣擺出厭世表情，反而呆萌地吐舌燦笑，還額外增加幫吃功能，可以不用擔心食物浪費，兼具外表與實用的立體造型杯。

▲限量爆米花桶。（圖／臉書粉專九Dog毛Day授權提供）

家中的狗狗都是爸拔馬麻領養回來的。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」引來許多網友熱議，「這爆米花怎麼賣」、「狗狗表示：要吃我嗎？」、「牠的臉要被爆米花淹沒了啦 XD」、「汪：麻麻照完，我也吃飽了」、「這個以後電影院會流行」、「可惡搶不到」、「這個爆米花桶戳到我的笑點」、「媽咪可以抱這桶去看電影。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲限量爆米花桶。（圖／臉書粉專九Dog毛Day授權提供）

汪：每天都要笑得那麼燦爛。

 

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關鍵字： 爆米花桶黃金獵犬呆萌吐舌阿金

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