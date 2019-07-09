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出門驚見車上多出鄰居對街貓疼愛的「心意」　上千網友暖翻

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▲鄰居給街貓的禮物。（圖／網友寒山授權提供）

鄰居送給街貓的禮物！（圖／網友寒山授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友寒山準備外出工作，卻在後車箱看到一包貓糧，心情頓時亮了起來！鄰居知道他在餵養貓咪，特地買肉泥來表達對街貓的疼愛與心意，因為有大家的支持，才能讓牠們得到最大的安全與幸福。他感動直呼，「並不是我一人的努力，而是整個友善環境讓街貓徹底卸下心防。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲鄰居給街貓的禮物。（圖／網友寒山授權提供）

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▲喵：謝謝大家對我們的疼愛與包容。

寒山接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，本身在做浪貓TNVR，而這3隻喵皇都是已結紮的街貓，平時在家門口活動，牠們相當親人，鄰居分別取了名字，虎斑叫阿虎、白的就叫大白、橘貓則是橘子。「以前總認為是自己努力親近牠們，隨著時間流逝，看過老人家帶孫子來看貓咪、鄰居特地準備零食吃到飽、路過家門時叫著各自幫貓取的名字，現在明白是靠大家的幫忙才讓貓咪展開笑顏。」

▲鄰居給街貓的禮物。（圖／網友寒山授權提供）

喵：交出罐罐，我們才乖乖下車。

寒山表示，有人曾想贊助貓糧的錢，但我請他們自己買給貓咪，後來發現大家餵食沒有限制，導致貓咪挑食或滋生螞蟻，經過溝通鄰居乾脆買給我餵，才出現偷放食物在車上的照片。這則貼文上傳到臉書社團「愛貓聯盟」網友紛紛留言表示，「 友善的鄰里」、「羨慕中～希望每個鄰里都能友善對待浪浪們」、「 好棒的鄰居」、「千金難買好鄰居」、「友善鄰居讓人感到相當溫暖」、「這個不點讚不行。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鄰居給街貓的禮物。（圖／網友寒山授權提供）

▲寒山說：只要有個對牠們友善並能安全溫飽的環境，主子就會釋放原始情感給予這環境的人。

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關鍵字： 貓咪喵皇主子浪貓鄰居貓糧

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