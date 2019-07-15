▲阿金對「自己」生氣，吠到後來還走音了XD。（影／臉書粉專「黃金小Bear」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

黃金獵犬小Bear陪主人去配眼鏡，大家聊天聊到一半，被牠突如其來地低吼聲嚇到。原來阿金對鏡中的「自己」大吼大叫，但不管牠有多生氣，都無法擊退眼前的敵人，便獨自趴在地上生悶氣，呆萌的行為，惹得網友哈哈大笑。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：數到3，你再不下來我要生氣囉！

飼主將影片上傳到臉書粉專「黃金小Bear」並用狗狗的口吻寫道，「你怎麼在上面？快給我下來！」影片中小Bear和「自己的倒影」大吵一架，激動到站起來嗷嗷叫囂，激烈爭吵1分鐘，吠到走音燒聲還是不肯善罷甘休，一旁錄影的馬麻無奈搖頭，「哎呀！怎麼那麼笨啊！」

▲小Bear：我的偶像史努比！

這段逗趣的影片，吸引許多網友按讚留言，「浩呆的好可愛」、「你怎麼上去的，教我」、「仇人相見？」、「我不能忍受被俯視的港覺」、「哪招啦哈哈哈」、「前面都是幌子，後面吃麵包才是最終目的」、「孩子，那是你的倒影呀！」、「你這個妖怪快一點給我下來！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿金：咦～門怎麼自己開了？

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