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汪保鑣「趴門口擺陣」護馬麻提款　網笑：歹徒被萌暈投降

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▲法鬥護馬麻領錢 。（圖／臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」授權提供）

汪：誰都不准靠近一步！（圖／臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

出門帶上汪保鑣保證安全！法鬥「萌奇」深夜陪主人去銀行提款，盡忠職守的牠擔心馬麻的安危，便趴在門口擺陣護衛，不允許陌生人接近半步，專業的模樣讓馬麻哭笑不得地說，「算你聰明！一邊保護我、一邊吹免費冷氣。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲法鬥護馬麻領錢 。（圖／臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」授權提供）

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▲汪：大吉大利，晚上吃雞！

飼主將照片上傳到臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」並用狗狗的口吻寫道，「歹徒不要進來喔！我是面善心惡，兇起來很可怕，別被我可愛的外表矇騙了。」如果有壞人想靠近馬麻可不容易，因為要先擊退身材壯碩的萌奇，有可靠保鑣守在身旁，讓主人感到超級安心！

▲法鬥護馬麻領錢 。（圖／臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」授權提供）

萌奇參與爸爸和馬麻的人生大事。

馬麻表示，「兒子早產出生呼吸系統不太好，許多長輩都勸說不要養狗，好在老公和婆家都尊重我的決定，他們從小就生活在同個空間，睡同一張床上，就像親兄弟般的相處。」

▲法鬥護馬麻領錢 。（圖／臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」授權提供）

弟弟和萌奇親生兄弟般成長玩耍。

網友看完後留言笑說，「歹徒被你的可愛給萌暈了」、「看你的臉就知道你很兇」、「利用翻肚可愛攻勢讓爭取媽媽脫離搶匪的時間」、「在家顧小孩、在外顧門口」、「上的了廳堂、進的了銀行」、「萌奇好可愛一臉舒服樣」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲法鬥護馬麻領錢 。（圖／臉書粉專「法鬥萌奇還有小春」授權提供）

▲本汪一出場就被瘋狂小粉絲拍照索取簽名！

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關鍵字： 法鬥汪保鑣領錢護衛

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