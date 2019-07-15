養貓後再也沒看過字幕！　上萬網友笑到噴飯：訓練奴才聽力

▲喵：本喵訓練奴才聽力。（圖／網友林亞歆授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

看圖說故事的概念！貓咪「莫莫」看到主人打開電視，就趴在機上盒上面睡覺，龐大的身軀把電視字幕完美遮住。馬麻看愛貓睡得如此香甜，也捨不得把牠吵醒，只好用玩笑話自我安慰，「就當作練習台語聽力！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲喵：字幕請主人自由發揮。

從照片中可見，莫莫把頭饋到機上盒上面，下半身剛任好擋住字幕，主人只能打開耳朵仔細聆聽，目光還會不自覺飄向喵皇，電視反倒成為配角。逗趣的是，有時莫莫的手會擋到感應器，導致無法轉台的窘境。馬麻猜想，「可能是機上盒在運作時會產生熱氣，躺起來特別溫暖舒服！」

▲莫莫相當聽話，馬麻請牠從機上盒下來，會乖乖聽從指令。

照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」引來許多網友熱議，「訓練聽力」、「原來不是只有我家這樣」、「我也常常看不到字幕加轉不了台」、「字幕自己自由發揮」、「只好看圖說故事了」、「 原來苦主不只我一個」、「完全戳中笑點」、「原來我們都一樣。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲莫莫：想出門溜搭。

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