在家點耳藥像打仗！　汪見獸醫乖躺下「任擺佈」媽傻眼

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識時務者為俊犬XD。（影／網友林桃授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

傑克羅素犬「寇弟」因為耳朵發炎需要配合滴劑，但是在家中無論誰來、軟硬兼施就是不配合，為了順利完成療程，馬麻只能請獸醫協助，但沒想到牠一試成主顧，全程任醫師擺佈，馬麻苦笑說，「要我面子往哪擺啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲傑克羅素犬寇弟。（圖／網友林桃授權提供）

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▲▼寇弟喜歡醫生伯伯！

▲傑克羅素犬寇弟。（圖／網友林桃授權提供）

馬麻在臉書社團「有點毛毛的」貼出影片，並逗趣註解，「演技派毛孩！醫生面前裝乖、飼主面前耍壞，在家點耳藥像革命，連食物誘惑都抓不住，帶去給獸醫幫忙，像看到失散多年的生父一樣開心，點個藥像馬殺雞一樣爽！」影片中寇弟見到醫生就瘋狂搖尾，乖乖聽從對方的指令，馬麻見狀無奈地說，「晶片資料要不要幫你改成獸醫？」

▲傑克羅素犬寇弟。（圖／網友林桃授權提供）

這笑容要萌死誰啊！

網友看完後紛紛留言笑說，「獸醫要嘛是帥哥要嘛是美女」、「識時務者為俊犬」、「人家只想要專業的服務」、「果然是別人家的狗」、「醫生比較行」、「汪：別人的服務總是不會讓我失望」、「看起來真的很爽」、「好可愛！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲傑克羅素犬寇弟 。（圖／網友林姚授權提供）

▲汪：人家要專業的來服務。

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關鍵字： 傑克羅素犬醫生獸醫

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