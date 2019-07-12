選擇障礙爆發！　法鬥咬黃瓜猛盯肉流口水：怎辦都想吃

▲真是難為本汪了！（圖／網友Yei Jane 授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

法鬥「兔呸」迎來狗生最大的選擇，一邊是眼前的雞肉、一邊是嘴裡的黃瓜，兩者都不想放棄，只好站在飯碗前左右為難，哭哭臉向馬麻求救。最後，牠咬到嘴巴有點酸，張開嘴讓黃瓜掉落才結束這場僵局。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲汪：等吃完飯飯，才能吃小黃瓜。

馬麻Yei Jane表示，吃飯時間到，兔呸嘴裡咬著小黃瓜，猛盯眼前的肉流口水，內心糾結要先吃哪樣，「擺出苦瓜臉又帶點無辜的神情看著我，堅持3分鐘終於嘴巴痠了，小黃瓜就掉了下來。」不過兔呸吃完飯以後，馬上叼起小黃瓜，跑到客廳大啖飯後點心。

▲兔呸：多吃蔬果才不會便秘喔！

兔呸雖然是個小男生，但牠卻是不折不扣的「男友控」，每次出去玩都堅持要坐在副駕駛座，還會不時地討摸摸和獻香吻，讓坐在後座的正宮Yei Jane無奈地說，「怎麼有點羨慕兔呸，以前是我坐在副駕駛，頭也是這樣被摸著，難道我們靈魂對調？」

▲汪：嘿嘿～我才是正宮。

影片上傳到臉書社團「有點毛毛的」網友們看了紛紛笑說，「選擇障礙，都想吃」、「真的好為難」、「汪：好為難要先吃哪個？」、「煎熬哈哈」、「不想放棄口裡的小黃瓜又想吃眼前肉」、「兩個都想吃」、「汪：馬麻幫我決定啦！」、「口水太猖狂。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲兔呸：馬麻快點洗給我吃！

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