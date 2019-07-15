萌喵被人伸手騷擾「舒服到翻身換面」　媽看傻：矜持在哪？

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貓咪的魅力無法擋啊！（影／網友Lan Hsieh授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

網友Lan Hsieh這天帶朋友回家，對方看到貓咪「三點」睡得四腳朝天，便伸手把牠從頭到尾巴徹底摸一遍，不料三點不僅不抗拒，反而享受著摸摸的樂趣。朋友興奮地Po到臉書分享，沒多久馬麻陸續收到「要來家裡摸三點」的訊息，讓她傻眼又無奈地說，「之前沒人說要來家中作客，現在大家都想來玩貓。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪三點。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

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三點：力道很可以！

馬麻在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」貼出影片，並逗趣註解，「你就是這樣…初次見面的阿姨伸手搔擾都不反抗，現在報名要來家裡吸貓的人，已經有好幾組了！」從影片中可見，友人的力道拿捏得恰到好處，喵皇閉眼感受專業手法，舒服按鈕全被點開，還自動翻身換面。可愛的是，朋友趁馬麻去上廁所，埋頭狂吸三點的肚肚，完全深陷在主子的魅力中。

▲貓咪三點。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

▲喵：又一個被我收服XD。

影片短短幾天吸引上千人按讚，許多網友留言表示，「領號碼牌」、「可以報名嗎？ 自備罐罐逗貓棒」、「報名+1」、「帶一打罐頭來可以騷擾10分鐘」、「可以收費哈哈」、「哪裡排隊呀！」、「請問還有名額嗎？」、「警察！這裡有一群毒販！都中了貓毒！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪三點。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

▲三點睡姿浮誇，喜歡露肚肚。

▲貓咪三點。（圖／網友Lan Hsieh授權提供）

▲喵：我牙齒白嗎？

▼更多精彩影音。

關鍵字： 貓咪喵皇主子

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