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手借校犬當枕頭躺！上課鐘響起…她尷尬求救：要怎麼辦？

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布朗妮過得太幸福啦！（影／網友Vanessa Lin授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「布朗妮」是學校的當紅炸子雞，粉絲常利用下課時間來找牠玩耍！這天有小朋友擔心布朗妮睡在大理石地板不舒服，便將手墊在牠頭下。但當上課鈴聲響起，學生拼命苦笑不知該如何是好，飼主Vanessa Lin見狀笑說，「把手輕輕抽走就好啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

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▲乖乖睡覺覺喔！

Vanessa Lin接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，「每節下課小朋友都會來辦公室找布朗妮，當牠準備躺下睡覺，馬上就有人用手去接，給牠當枕頭躺。」逗趣的是，大家聽到鐘聲響起，尷尬地說「oh my god！把手抽開會吵醒布朗妮。」看到大家寵溺愛犬的模樣，馬麻搖頭笑說，「布朗妮快被慣壞！萬一回家沒人給牠當枕頭，睡不著覺怎麼辦？」

▲米克斯布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

粉絲芭蕾舞姿摸校犬

這段影片吸引許多網友按讚留言，「真的3千寵愛於一身啊！」、「超級可愛」、「名副其實的掌上明珠」、「手留下吧」、「汪：不要走～～」、「布朗妮被寵壞了」、「我也想報名哈哈」、「狗狗表情療癒又可愛。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯布朗妮。（圖／網友Vanessa Lin授權提供）

▲專業吸狗粉。

關鍵字： 米克斯校犬領養學生

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