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瑪爾濟斯聽到「開始」奮力衝！　跑贏田徑隊成員得第一

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別人家的毛孩總不會讓我失望！（影／臉書粉專「妮妮恰北北」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

2歲瑪爾濟斯「妮妮」和小主人比賽跑步，聰明的牠還坐下等裁判倒數計時，聽到「開始」的指令，便全力往終點線衝刺，意外奪得第一名的殊榮，馬麻傻眼地說，「你的腳有裝電動馬達嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲馬爾濟斯妮妮。（圖／臉書粉專「妮妮恰北北」授權提供）

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▲妮妮跟大家等待比賽開始。

馬麻接受《ETtoday寵物雲》 採訪時說，「妮妮很活潑，平時就喜歡跟哥哥姐姐跑跑跳跳，那天剛好看到跑道，女兒就說要跟妮妮比賽看誰比較快。」畫面中可見，妮妮一副輕鬆自在的模樣，跟著大家等待比賽開始，指令一下，以飛快的步伐衝向終點線。逗趣的是，哥哥姐姐都是田徑隊成員，妮妮還能贏得比賽，可見其實力不容小覷！

▲馬爾濟斯妮妮。（圖／臉書粉專「妮妮恰北北」授權提供）

▲妮妮以飛快的速度，衝向馬麻的懷裡

這段影片吸引許多網友按讚留言，「太Q了吧！」、「會真的等開始了再跑，好厲害唷！」、「 別人家的毛孩 總是不會讓人失望」、「可愛慘了」、「第一名」、「妮妮精力旺盛！」、「快去報名比賽」、「跑跑跑向前跑！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲馬爾濟斯妮妮。（圖／臉書粉專「妮妮恰北北」授權提供）

▲本汪雖然腿短短，但跑步可是很厲害的！

▲馬爾濟斯妮妮。（圖／臉書粉專「妮妮恰北北」授權提供）

▲汪：看我那麼可愛，就給我吃一口啦！

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關鍵字： 馬爾濟斯賽跑比賽田徑隊

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