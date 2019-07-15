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渾圓屁屁坐爆鐵籠！　柯基見「海盜船傾斜」傻笑裝傻：瑕疵品？

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▲柯基坐壞美容院籠子。（圖／網友何眉萱授權提供）

邱吉爾：這個籠子是瑕疵品？（圖／網友何眉萱授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

2歲半的柯基「邱吉爾」到美容店洗澡，卻不小心發生慘案！牠Q彈的大屁屁把鐵籠壓到嚴重傾斜，當下還若無其事的裝沒事。馬麻後來收到老闆娘訊息，點開後尷尬地說，「丟臉死了！竟然把籠子坐壞。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲柯基坐壞美容院籠子。（圖／網友何眉萱授權提供）

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▲邱吉爾：都是籠子的錯！

馬麻何眉萱表示，當天下午收到老闆娘傳來的訊息，「邱吉爾進到籠子沒多久，傳來一聲巨響，回頭看籠子斷了。超級誇張！以為在坐海盜船嗎？」只見鐵籠承受不住丘吉爾的重量當場被坐爆，為了化解尷尬，牠就看著老闆娘傻笑裝傻，堅持坐在上面來演蓋自己超重的事實。媽媽得知後哭笑不得地說，「我還以為你很輕，看來要認真思考是否該減肥了！」

▲柯基坐壞美容院籠子。（圖／網友何眉萱授權提供）

渾圓屁屁太搶戲了。

照片上傳到臉書社團「有點毛毛的」網友看完紛紛笑說，「都是籠子的錯！」、「籠子壞壞」、「汪：買到瑕疵品？」、「籠子偷工減料！」、「汪：都是屁屁的錯」、「籠子不好，不能怪本汪！」、「我家兩隻比熊也坐跨兩組了」、「真的像在玩海盜船。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲柯基坐壞美容院籠子。（圖／網友何眉萱授權提供）

▲邱吉爾：本汪靠臉吃飯，不靠身材。

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關鍵字： 柯基籠子屁股傻笑

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