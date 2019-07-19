布鞋到涼鞋只需要一嘴時間！　媽PO照分享…網笑到流淚：有前途

▲布鞋到涼鞋只需要一嘴的時間。（圖／網友楊菜頭授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「二成」相當有藝術天分，馬麻每次回家都會看到牠的新作品。這天歐告靈感湧現，靠尖銳的牙齒把名牌布鞋設計成透氣涼鞋，有趣的是，鞋主看到不僅沒有心痛，反而笑笑地說，「沒關係～反正還可以穿啊！」網友看了笑說，「是否開放預購？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲馬麻表示，已經被咬到免疫了XD。

馬麻表示，「以前看到二成亂咬鞋子會發脾氣，後來覺得牠正經歷口腔期，只要沒有亂吃東西到肚子就好。」照片中二成幫小主人的運動鞋開了一個洞，增強鞋內的透氣效果，才不會有腳臭的問題，除此之外，牠也把馬麻的高跟鞋改造成魚口鞋。馬麻好氣又好笑地說，「從布鞋到涼鞋只需要一嘴的時間，有誰需要這種服務？」

▲歐告：馬麻～我知道錯了，下次幫你設計好看的鞋子。

照片上傳到臉書社團「黑犬軍團」吸引許多網友按讚留言，「不錯！可以好好培訓」、「這是一種時尚，設計師不好當啊」、「很透氣，絕不會得香港腳哈哈」、「確定不是鞋主想換新鞋出動的殺手」、「魚口往下開XD」、「 期待每一次的作品」、「真是個大藝術家」、「 有前途。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲二成：想跟我出去兜風嗎？

根據國外網站《Petful》，狗狗喜歡咬東西是天性，尤其是換牙的小狗狗更是如此，牠對周遭環境感到好奇，然而牠們沒有手，所以就會用「嘴」來汲取訊息；有時也因為無聊、不適當的飲食或是天生就愛把東西撕碎。主人可以提供啃咬玩具來取代沙發和電線，給牠們咬適當的東西才是好辦法。

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