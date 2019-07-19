ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

布鞋到涼鞋只需要一嘴時間！　媽PO照分享…網笑到流淚：有前途

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲米克斯二成 。（圖／網友楊菜頭授權提供）

 布鞋到涼鞋只需要一嘴的時間。（圖／網友楊菜頭授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

米克斯「二成」相當有藝術天分，馬麻每次回家都會看到牠的新作品。這天歐告靈感湧現，靠尖銳的牙齒把名牌布鞋設計成透氣涼鞋，有趣的是，鞋主看到不僅沒有心痛，反而笑笑地說，「沒關係～反正還可以穿啊！」網友看了笑說，「是否開放預購？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲米克斯二成 。（圖／網友楊菜頭授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲馬麻表示，已經被咬到免疫了XD。

馬麻表示，「以前看到二成亂咬鞋子會發脾氣，後來覺得牠正經歷口腔期，只要沒有亂吃東西到肚子就好。」照片中二成幫小主人的運動鞋開了一個洞，增強鞋內的透氣效果，才不會有腳臭的問題，除此之外，牠也把馬麻的高跟鞋改造成魚口鞋。馬麻好氣又好笑地說，「從布鞋到涼鞋只需要一嘴的時間，有誰需要這種服務？」

▲米克斯二成 。（圖／網友楊菜頭授權提供）

歐告：馬麻～我知道錯了，下次幫你設計好看的鞋子。

照片上傳到臉書社團「黑犬軍團」吸引許多網友按讚留言，「不錯！可以好好培訓」、「這是一種時尚，設計師不好當啊」、「很透氣，絕不會得香港腳哈哈」、「確定不是鞋主想換新鞋出動的殺手」、「魚口往下開XD」、「 期待每一次的作品」、「真是個大藝術家」、「 有前途。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲米克斯二成 。（圖／網友楊菜頭授權提供）

▲二成：想跟我出去兜風嗎？

根據國外網站《Petful》，狗狗喜歡咬東西是天性，尤其是換牙的小狗狗更是如此，牠對周遭環境感到好奇，然而牠們沒有手，所以就會用「嘴」來汲取訊息；有時也因為無聊、不適當的飲食或是天生就愛把東西撕碎。主人可以提供啃咬玩具來取代沙發和電線，給牠們咬適當的東西才是好辦法。

►相關新聞：狗狗愛亂咬？收拾、給玩具、運動　3招收服「破壞狂」

▼更多精彩影音

關鍵字： 米克斯歐告設計布鞋涼鞋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

小屁喵伸「鹹貓手」拍頭狂騷擾　下秒慘摔...貓室友無言：現世報

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／阿財還沒回家！老闆傳牠監督客人吃飯照　媽尷尬：..

哥葛幫剪指甲歐告「恐龍臉」嚇唬　換人來反差笑翻網

出門驚見車上多出鄰居對街貓疼愛的「心意」　上千網友..

18KG法鬥壓壞1個月新床「撇頭裝傻」：買到瑕疵品..

歐告徘徊路中央險被車撞…苦等主人卻又失望落空　網鼻..

大白熊爆米花桶吐舌燦笑附贈「幫吃功能」　網：可以抱..

柴柴瞇眼燦笑「神複製」阿北　網一看笑翻：市長好！

柴逛寵物店「咬壞玩具」逼奴買單　爸笑：根本預謀犯案

愛犬過世　她見超音波浮出「法鬥輪廓」：肉圓回來了！

柴去巡田水回來多雙「低筒馬靴」　開心在家走秀媽崩潰

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關.....

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她..

萌喵朝鏡頭「ㄎㄧㄤ臉抖屁股」XD　 顧家顧到壞掉？..

汪星人挑戰衝浪「表情超淡定」保持完美平衡！教練看到..

神秘儀式？汪汪電梯口等奴才回家 超瘋狂「轉圈迎接..

白臉+黑色眼睛...牠背上神奇圖樣　陸女驚見「外星..

監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　「變身好麻吉」奴才..

全民運動！屏東綠鬣蜥繁殖過多 1隻換1盒「老鷹紅..

小松鼠開啟本能！快速藏匿零食　放進主人頭髮中：下次..

爸想展現梳毛工夫歐告不賞臉！　換梳另一邊竟調頭走...

媽實測「召狗影片」放超大聲　2雪橇犬躺地抗議：麥岔..

貨車底盤掉出小貓　駕駛「跑回國道撈貓」...超帥背..

他開「雙層床大卡車」月入140K　又可帶愛狗「縱橫..

伸出手「忍者松鼠」飛越！　野放1個月卻一直「回家」

汪「地咚強吻」前世情人　他雙眼緊閉碎碎念慘遭「狗掌..

搬新家疑似拍到「靈異照片」　網友放大看傻：你沒發現..

阿金神複製《獅子王》顏料抹頭　16秒片爸忙3天還專..

布鞋到涼鞋只需要一嘴時間！　媽PO照分享…網笑到流..

萌喵遇天敵怒炸開戰鬥模式　「無影左勾拳」爆打吹風機..

超市開恩放浪浪進門避暑　他拍下PO網卻被罵爆：快刪..

【影】直擊／北車30年翻牌式時刻表退場「年底改LE..

獨／蔡英文過境丹佛！動員抗議簡訊曝光　美方戒備「偽..

大雷雨狂炸高雄　賣場也淪陷…鳳山家樂福驚見「室內瀑..

讓秋行軍蟲孵不出來！「赤眼卵蜂，就決定是你了」農委..

快訊／員林35噸聯結車失控撞輾2車！　電桿攔腰倒「..

商業周刊／電子業恐斷鏈？　日韓貿易戰解惑3問答

穿反BRA T出門！電梯一開…3鄰居見超人風秒呆　..

不見SBL球隊！非凡12參賽名單出爐　5國縮水成4..

西南氣流帶來大雷雨　屏東新園、東港等地區嚴重積水

Fed官員支援降息說　新台幣升值2.7分收在31...

寵物動物熱門新聞

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了..

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

阿金穿睡衣吃檸檬　眉毛超多戲

柴睡覺神崩壞　嘴邊肉擠到撞臉鬆..

以為畫面定格！真相笑翻上千網

撞臉生殖器！主子被朋友笑是X面..

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

柴上車見同學互嗆　一旁小黃厭世

讀者迴響

熱門新聞

「全聯」買飲料！她細看招牌傻眼..

狗穿孝服「送主人最後一程」紅了..

2歲妹夜躺石地　陪喵曬肚看星星

反對養貓！7年後阿公親手蓋房子..

阿嬤家住一年　小鮮肉→肥宅大叔

暴風雨救小灰貓　長大變色黑發亮

騎車沒逛逛！灰鸚怒呼降龍十八掌

尿尿發現青蛙！貴賓整日低頭狂看

阿金穿睡衣吃檸檬　眉毛超多戲

柴睡覺神崩壞　嘴邊肉擠到撞臉鬆..

以為畫面定格！真相笑翻上千網

撞臉生殖器！主子被朋友笑是X面..

喵顧家突然壞掉　朝鏡頭月球漫步

柴上車見同學互嗆　一旁小黃厭世

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

最新影片

更多

神祕暗號？聽到「披薩」就暴衝！秒啟動阿金開關...網：興奮到模糊

整籠貓被丟在五股河堤旁等死...　 沒水沒食物！她守6天湊不齊貓咪

萌喵朝鏡頭「ㄎㄧㄤ臉抖屁股」XD　 顧家顧到壞掉？月球漫步笑瘋媽

汪星人挑戰衝浪「表情超淡定」保持完美平衡！教練看到也歡呼

神秘儀式？汪汪電梯口等奴才回家 超瘋狂「轉圈迎接」網笑：不暈嗎？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面