車行毛毛店長「肉掌按自動門」送客人離開：謝謝光臨！

▲毛毛店長「肉掌按自動門」送客人離開：謝謝光臨！。（影／網友Annie Chen授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

1歲的米克斯「小仙」是車行的毛毛店長，這天被命令去開門，牠快狠準地按電動門按鈕，走在前頭護送客人離開，成功完成後還不忘搖尾討獎勵，馬麻Annie Chen 笑說，「這扇門真是失職，白安裝了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲米克斯真的很聰明！

Annie Chen接受《ETtoday寵物雲》採訪時說，小仙親人聰明，教的指令很快就學會，想出去散步就咬牽繩提醒，肚子餓就叼零食罐要我幫忙打開，「開門的絕技也是自己學會，沒有人教牠，可能常看我們如何操作，時間一久便無師自通。」

▲小仙：嘻嘻～客人都歡找我玩。

從影片中可見，按鈕的位置較高，小仙雙腳站起，前腳肉掌對準按鈕用力ㄧ按，輕鬆打開電動門，客人覺得神奇，頻頻誇牠好聰明喔！由於家中經營重機車行，小仙會面帶微笑坐在門口招呼客人，或身體靠向對方討摸摸，可愛到讓人融化。

▲汪：客人來了嗎？

這段影片上傳到臉書社團「米克斯傳奇」吸引許多網友按讚留言，「以為是聲控開門」、「 好厲害耶」、「好厲害哦！誰教的？」、「牠在思考怎麼開，看到開門按鈕，立馬站起來，智商180的孩子」、「米克斯就是聰明」、「果然是麻豆身材，腳長就是好看又有好處」、「有夠聰明。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲小仙相當聰明，開門的絕技是自己摸索學會的。



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