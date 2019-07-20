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姐姐學電腦操作！　貓咪饋頭跟游標齊移動…一臉困惑：啥玩意？

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粉圓陪小主人學習電腦操作，眼睛緊盯滑鼠游標。（影／網友彭安宏授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天貓咪「粉圓」陪小主人學習電腦操作，喵星人找到絕佳位置把頭饋在筆電上，姐姐移動滑鼠後，牠立刻被游標吸引，眼睛跟著來回轉動，露出嚴肅又困惑的表情，像是說，「這什麼玩意啊！」可愛的模樣電暈上千網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪粉圓。（圖／網友彭安宏授權提供）

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▲粉圓的目光被游標深深吸引。

從影片中可見，粉圓坐在姐姐的腿上，眼睛緊盯螢幕，目光卻跟著游標移動，就好像貓版滑鼠，姐姐看愛貓如此著迷擔心地問，「牠等一下會不會往電腦撲過去？」不過粉圓完全沉浸在滑鼠的世界，認真的模樣讓家人笑翻。爸拔表示，「女兒喜愛小動物，常到附近公園看浪貓，後來決定領養貓咪，她也能學習如何對生命負責。」

▲貓咪粉圓。（圖／網友彭安宏授權提供）

粉圓和姐姐的感情很好。

▲貓咪粉圓。（圖／網友彭安宏授權提供）

家中兩隻貓咪都是領養回來的！

這段影片上傳到臉書社團「愛貓聯盟」吸引上千人按讚，大家留言表示，「粉圓妹妹很認真」、「可愛畫面」、「漂亮的煙燻眼妝」、「 開闢一個臉書頁給貓貓」、「牠的眼睛好有趣」、「頭饋這樣剛剛好」、「和姐姐認真研究」、「貓咪也太貼心。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪粉圓。（圖／網友彭安宏授權提供）

▲喵：我可愛嗎？

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關鍵字： 貓咪喵皇研究電腦喵星人

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