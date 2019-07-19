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浪喵找食物跌進機油回收桶　她不捨原放：才3個月大的孩子

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▲▼ 。（圖／網友艾莉授權提供）

想領養可愛的小貓咪，歡迎臉書私訊「艾莉」喔！（圖／網友艾莉授權提供，下同）

實習記者劉芊妤 ／採訪報導

台中市太平區有隻3 個月大的浪貓，因為肚子餓跑到工廠找食物，卻不小心跌進廢機油回收桶，網友艾利聽到微弱的喵叫聲，循著聲音在桶子裡找到沾滿機油的幼貓，由於味道太重，導致貓咪暈眩走不動，她趕緊清洗幼貓身上的污漬，洗了四次才徹底乾淨。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼ 。（圖／網友艾莉授權提供）

請繼續往下閱讀...

▲貓咪肚子餓想找食物吃，卻不小心跌進廢機油回收桶。

艾莉表示，原本貓媽媽陪在幼貓的身邊，但牠身上有刺激性味道，走起路來又搖搖晃晃，於是先幫他把洗澡，但洗完澡後就沒有看到貓媽媽了，由於機油讓貓咪的眼睛感染，所幸檢查後沒有傷到視網膜，只需要按時點藥水。貓咪個性親人，非常愛磨蹭撒嬌，就連洗澡都乖乖配合，不會亂發脾氣。

▲▼ 。（圖／網友艾莉授權提供）

幼貓個性親人，連洗澡都乖乖配合。

艾莉提到，自己無法安置貓咪，能做的就是替牠發文找家，雖然不是每隻貓都能幸運找到主人，但還是想努力看看，因為不捨把你原放回工廠，「在外流浪已經很辛苦，何況牠還只是小朋友，根本沒有生存的能力，真心希望可愛的貓咪能有專屬的家，從此不再流浪。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲▼ 。（圖／網友艾莉授權提供）

▲喵：我想要一個家！

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