被打包裝袋掛門把　萌柴「哭哭臉」求救：馬麻妳忘記拿下來了

▲柴：人家還在裡面啦！（圖／網友苡禮授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

這天馬麻要大掃除，擔心柴犬Matcha在旁胡鬧，就暫時將牠打包裝袋「禁足」起來，沒想到忙完後，也把愛犬拋到腦後，直到要出門時，才發現Matcha「哭哭臉」求救，見狀後趕緊將牠抱出來，並笑說，「原諒我的金魚腦，等等拿肉乾補償！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲柴：還不快救我出來QQ。

馬麻在臉書社團「柴犬司令部」用狗狗的口吻寫道，「媽咪不好意思打擾一下，你好像忘記把我拿下來囉！」原來馬麻怕整理房間時Matcha在旁搗蛋，就把牠裝進袋子並掛在門把上，豈料忙完後也遺忘了Matcha的存在，直到要出門吃飯，才驚覺愛犬還掛在門把上。照片中Matcha用無辜大眼望著健忘的主人，惹人憐的模樣萌翻無數網友。

▲Matcha的笑容讓人融化啦！

網友看完照片後，紛紛留言表示，「柴：馬麻你是健忘族嗎？」、「給我一袋柴柴」、「可惡！想要」、「 好Q哦！」、「這袋哪買的？」、「萌死」、「打包打包」、「吼！你犯規」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲柴：狗界的網美就是我。

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