救護車壓扁隊犬「鐵飯碗」！　牠無辜眼神施壓：我要申請國賠QQ

▲汪：人家不亂丟寶貝飯碗了QQ。（圖／網友Kimmy Zheng授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

說說看要怎麼賠償！米克斯「胖妹」是新竹縣竹北市光明分隊消防局的隊犬，個性大剌剌的牠常把飯碗亂扔，沒想到「悲劇」發生了。這天胖妹的鐵碗被救護車壓到嚴重變形，搶救後仍宣告不治，雖說罪魁禍首是自己，不過無辜的神情讓網友替牠發聲說，「快去申請國賠。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

▲汪：自己的碗自己顧！

網友Kimmy Zheng在臉書社團「有點毛毛的」寫道，「傳說中被救護車壓扁的碗，赤裸裸呈現給大家看。」只見飯碗被救護車輾壓到不成「碗」行，鐵碗瞬間成了鐵盤，而胖妹則哀怨地盯著開車的「兇手」，眼神透露著委屈，像是說「要我怎麼吃飯！」直到肇事者拿肉肉賠罪，才讓胖妹氣消願意和解。

▲警消會趁休息時間餵狗狗吃飯，以及出去散步。

Kimmy Zheng提到，「警消都是趁著空檔帶狗狗出去放風、餵食，也會自掏腰包買牠們的生活用品，希望大眾能透過領養代替購買的方式來幫助更多的浪浪。」

▲汪：想進去？先交出肉肉來！

網友們看了紛紛笑說，「誰騙我這工作是鐵飯碗」、「要賠2箱罐罐才要和解啦！」、「舊的不去新的不來」、「和解好談換個更大的另附一箱罐罐」、「 人家委屈死了啦！」、「 鐵碗變鐵盤」、「胖妹：我要申請國賠」、「只好買大一點的碗以示賠償了。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲警犬「胖妹」和「麻糬」。

▼更多精彩影音