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養那畜生幹嘛？　7年後阿公「親手蓋透天別墅」寵孫：最愛你了

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▲貓咪咪咪 。（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

阿公主動幫喵孫蓋房子，特別強調是透天的喔！（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

實習記者劉芊妤／採訪報導

口是心非代表又多一名！貓咪「咪咪」來到家裡前曾被阿公極力反對，指著貓跟女兒說「養那畜生幹嘛？」怎料7年過去，老人家不但成了貓奴，甚至親手打造透天別墅，無聊時就找牠說話聊天。Ling Chan笑說，「果然喵皇有神秘力量，可以征服全人類。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲貓咪咪咪 。（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

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▲喵：阿公要認真工作喔！

Ling Chan表示，我爸以前看到咪咪都罵畜生，前年他搬來一起住，不知不覺深陷於主子的魅力之中；我媽最常跟我說的話是「咪咪吃飽沒？」、「貓我餵好了。」愛撒嬌的咪咪知道要討好家中地位最高的人，時常在阿公身邊打轉或跑來腳邊磨蹭，老人家也慢慢被喵孫融化，祖孫倆時常膩在一起。

 ▲貓咪咪咪 。（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

明明是透天別墅，咪咪卻喜歡睡在1樓的紙箱，2樓是完全不想上去。

最近外面下雨，阿公擔心咪咪淋溼感冒，主動說要蓋房子，跑去木材行買木板，花2天的時間設計、修改、組裝。有趣的是，咪咪似乎對房子不太滿意，一直在外走動觀察，阿嬤後來把紙箱放進去，牠就立刻走進屋內。Ling Chan搖頭笑說，「枉費蓋這麼大間 還不如一個紙箱。」

▲貓咪咪咪 。（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

本喵是被阿公捧在手心寵的寶貝。

▲貓咪咪咪 。（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

咪咪：巡田水的時間到拉！

照片上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」吸引8000多人按讚，網友留言笑說，「嘴巴說不要，身體倒是挺誠實」、「好幸福喔～阿公蓋豪宅給牠」、「貓來起大厝」、「有阿公的貓兒像個寶」、「阿公的用心比全國電子還甘心」、「事實證明貓有感化地球人的能力」、「最喜歡這種打臉文XD」、「別人的阿公總是不會叫人失望。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲貓咪咪咪 。（圖／網友Ling Chan授權提供 ）

▲咪咪和小主人一起睡覺。

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關鍵字： 貓咪阿公老人家反對阿嬤房子

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